Moggi: "Berlusconi ha fatto grandi cose per l'Italia e nel calcio. Mi voleva al Milan"

MilanNews.it

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha ricordato così Silvio Berlusconi all’Adnkronos: "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale, tra noi c’era stima reciproca». Così l’ex direttore generale della Juventus. Ha fatto grandi cose per l’Italia quando è stato Presidente del Consiglio e anche nel mondo del calcio, in particolare con il Milan e poi con il Monza portato dalla C alla A in pochissimo tempo".