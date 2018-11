Moggi, chi prende Marotta fa buon affare

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "La fine del rapporto tra Giuseppe Marotta e la Juventus? Non c'è dubbio che la Juve ha perduto un dipendente molto valido, e lo dimostra il fatto che hanno vinto tanti scudetti di seguito, però il 25 ottobre scorso gli scadeva il mandato e non è stato rinnovato. Stupito dai modi un po' freddi? Sono quelli che usano alla casa madre, evidentemente è stata data fiducia ad altre persone che hanno perso il suo posto, ma lui è un ottimo dirigente e troverà sicuramente collocazione". Così Luciano Moggi sulla fine del rapporto di lavoro tra Marotta e il club bianconero. "Con Marotta tutti fanno un buon acquisto, non c'è dubbio, ma bisogna vedere come si prende perché lui non è certo un dirigente sportivo - Marotta è un amministratore di una società che può portare avanti dei progetti, e lui è bravissimo per quello".