Moggi: "Contro il Milan nel primo tempo la Juve poteva prendere tre gol"

Luciano Moggi è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di “Cose di Calcio” per chiarire quanto dichiarato nelle scorse ore a Televomero riguardo il futuro di Antonio Conte: “Non ho detto quello che hanno riportato, mi hanno chiesto se fosse vero che Conte avesse ricevuto offerte dal Napoli, io ho detto che la risposta che l'allenatore ha dato a tutti, De Laurentiis compreso, era che quest'anno sta fermo e che magari sogna di tornare alla Juventus, non ho detto che tornerà certamente a Torino". Sulla panchina quindi resta saldo Massimiliano Allegri: "Questa è la Juve di Allegri, se non la volete guardare andate al cinema, questi giochini da ragazzini cretini - ha aggiunto ancora riferendosi a come la notizia su Conte è stata riportata da alcuni organi di informazione - vengono fuori per mettere in difficoltà Allegri. Se mi chiedono se gioca male, dico che a Firenze è stato un assalto a Fort Apache, ma chi li ha fatti i tre punti? Il lavoro del tecnico è sotto gli occhi di tutti, Kean e Rugani pareva non servissero e sono tra i migliori del gruppo adesso, questo significa che c'è maturazione. Allegri ha lavorato sulla testa del gruppo e si vede. Le partenze dei senatori sicuramente hanno facilitato il lavoro.

Guardando le partite c'è chiaramente maturità di gruppo, contro il Milan nel primo tempo potevamo prendere tre gol ma non li abbiamo presi perchè si è difeso di squadra. Sul VAR preferisco sorvolare, ma se in sala VAR c'è qualche dubbio, dovrebbero lasciare la decisione dell'arbitro di campo". Infine una rivelazione di mercato: "A centrocampo sicuramente non ci sono giocatori di spicco, sono elementi discreti e non fenomeni, ma in questo momento servono al gioco di Allegri, perchè mi sembrano anche atleticamente in forma. A gennaio c'è sicuramente un acquisto dietro l'angolo".