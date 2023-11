Moggi: "Milan fatto con gli algoritmi, nessun campione"

vedi letture

Intervistato da TMW, Luciano Moggi ha parlato così del Milan: “Va a corrente alternata perché è stato fatto con gli algoritmi di Furlani. Nessuno in squadra è un campione. Ha affidato mani e testa all’allenatore che può essere andato in bambola. Contro il Lecce D’Aversa lo ha messo in confusione con i cambi. Mancano Tonali e Bennacer che sta recuperando”.