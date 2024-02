Moggi: "Pioli maltrattato senza motivo. Per convincere i tifosi dovrebbe vincere lo scudetto, e forse non sarebbe neanche sufficiente"

Sulle pagine del noto quotidiano Libero, l'ex dirigente di Juventus e Napoli Luciano Moggi ha analizzato i temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sulle continue critiche, alle volte anche ingiustificate, che spesso vengono rivolte all'operato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Milan e Juventus sono super criticate dai media, in particolare i due allenatori: quando il Milan non vince il ciclo di Pioli sembra sempre al capolinea; peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male, ma soprattutto perché avrebbe dovuto tenere il passo dell'Inter, non essendo impegnata nelle competizioni europee. Pioli potrebbe convincere i tifosi solo se vincesse il campionato, cosa che ovviamente non può fare, e forse non sarebbe neanche sufficiente".