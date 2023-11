Moggi sul ritorno di Ibra al Milan: "In un contesto di comando può dare ottimi risultati perché è un uomo di carattere e sa come prendere i calciatori"

Intervistato da TMW, Luciano Moggi ha parlato così del ritorno di Ibra in rossonero: “Bisogna vedere in che contesto lo si mette. In un contesto di comando può dare ottimi risultati perché è un uomo di carattere e sa come prendere i calciatori, da cui è stimato. Se lo si mette come consulente è un discorso diverso… Dipende dall’incarico”.