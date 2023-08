Moises Caicedo al Liverpool per 128 milioni di euro: è affare record in Premier

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Purtroppo per Roberto De Zerbi, suo tecnico e convinto estimatore, Moises Caicedo lascia il Brighton. Infatti, secondo quanto riferisce la Bbc, il centrocampista ecuadoregno è stato ceduto al Liverpool per 111 milioni i sterline (circa 128 milioni di euro) che è il nuovo record per un trasferimento calcistico in Inghilterra. Il precedente primato erano i 107 milioni di sterline, circa 123 milioni di euro, che il Chelsea aveva pagato lo scorso gennaio al Benfica per prendere l'argentino Enzo Fernandez. E proprio il Chelsea è il club che è stato beffato adesso, visto che ha seguito a lungo Caicedo arrivando a offrire 80 milioni di sterline più bonus, proposta respinta dal Brighton.

Al Liverpool il 21enne dell'Ecuador ritroverà l'argentino MacAllister, con cui ha fatto coppia nel centrocampo dei 'Seagulls' di De Zerbi, e Jurgen Klopp spera che la coppia funzioni anche con la maglia dei Reds, tamponando così al meglio le partenze verso l'Arabia Saudita di Jordan Henderson e di Fabinho. Caicedo sarà già oggi a Liverpool per svolgere le visite mediche. (ANSA).