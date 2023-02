MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giallo per Krunic al minuto 34 per un intervento irregolare. Qualche secondo prima Pablo Mari ha fermato con una trattenuta evidente Origi lanciato in contropiede, Rapuano incredibilmente non l'ha ritenuto un intervento passibile di sanzione. Direttore di gara rivedibile in questo avvio di match, piuttosto in confusione.