MON-MIL (0-1): Pulisic porta avanti i rossoneri al 29'

vedi letture

Al 29' calcio di rigore per il Milan per un fallo di D'Ambrosio su Christian Pulisic, entrato in area dopo una bella combinazione con Giroud. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante americano che prima si fa parare il penalty da Di Gregorio, ma poi l'ex Chelsea mette dentro sulla respinta. Rossoneri avanti con merito.