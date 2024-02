MON-MIL (1-0): gol del Monza, Pessina spiazza Maignan su rigore

Al 44' il Monza trova il vantaggio con un rigore trasformato da Pessina, brutto e sciocco errore di Thiaw che stende goffamente Dany Mota in area di rigore: padroni di casa momentaneamente in vantaggio in questo momento.