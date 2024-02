MON-MIL (2-0): espulso Jovic per una manata a Izzo

Nervosismo e ancora nessuna rete in casa Milan, ma arrivano invece i cartellini: al 51' è stato espulso Luka Jovic per uno schiaffo\manata a Izzo a palla lontana, Milan sempre più in difficoltà purtroppon, e non solo per quanto riguarda ciò che accade in campo: pronto ad entrare Giroud.