MON-MIL (2-0): triplo cambio per Pioli: nuovo attacco nel secondo tempo

Riprende in questo momento la partita a Monza, che vede la squadra padrona di casa vincere 2-0 sul Milan. Pioli corre ai ripari con un triplo cambio: fuori Adli, Okafor e Chukwueze per fare spazio a Reijnders, Pulisic e Leao, con il Milan che adesso proverà a riprendere una partita molto in salita.