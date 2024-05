Monaco, parla il DG Thiago Scuro: "Fofana? È uno di quelli che siamo disposti a cedere, vedremo che opportunità ci saranno"

Il direttore generale del Monaco Thiago Scuro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della stampa nel pomeriggio odierno. Uno dei temi trattati ha riguardato il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista in scadenza nel giugno 2025, accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Ecco le sue parole:

“L’estate scorsa c’erano buone possibilità che se ne andasse. Ha deciso di rimanere per i suoi obiettivi personali. È stata un’ottima decisione per noi, perché ha avuto una stagione molto buona e costante, visto che è stata probabilmente la sua migliore stagione al Monaco. Probabilmente è uno dei giocatori che siamo disposti a vendere. Vedremo le opportunità che avrà. È ancora troppo presto per prendere una decisione“.