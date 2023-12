Moncada come... Gattuso! La rivelazione del dt rossonero lascia stupiti

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Raccontaci delle tue esperienza da calciatore.

"Ero tipo Gattuso, ero cattivo. Non ero alto ma cattivo, tanto pressing e intensità. Sono nato nell'1986 e il calcio francese stava diventando grande. Non ero male, non ero un super giocatore, ma ho visto che non ero il profilo giusto per giocare. Poi mi è piaciuto molto di più il mondo del calcio che giocare a calcio. Mi è piaciuto l'allenatore, il ds, il presidente perché era difficile da fare".