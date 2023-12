Moncada: "Dico sempre al giocatore che il club è molto più importante di lui. La cosa importante è l’AC Milan, non lui"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Oltre l’aspetto tecnico che altro si guarda in un calciatore?

“L’importante è parlare di queste situazioni. I dati ti aiutano a trovare calciatori che non conosciamo. La cosa più importante è guardarli dal vivo, si vedono tante cose: la velocità, il cambio di ritmo, la forza del giocatore. Dobbiamo avere un bel profilo fisicamente. Deve correre tanto, deve essere molto solido. Poi c’è la mentalità e come mi parla. Se gli piace parlare di Milan o gli piace parlare di lui. Sono importanti queste cose, perché prendiamo un ragazzo che dopo va in uno spogliatoio di 25 giocatori. Noi dobbiamo creare una cultura tutti insieme. Io dico sempre al giocatore che il club è molto più importante di lui. La cosa importante è l’AC Milan, non lui. Si vede subito, se un giocatore mi dice che invece è lui la star allora no. Noi vogliamo creare un gruppo, una squadra, non una squadra di tanti profili diversi”.