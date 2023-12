Moncada: "Furlani è molto aperto con i giocatori, vuole sapere le cose, gli piace capire se il giocatore sta bene a Milano e a Milanello"

vedi letture

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Che impatto hai avuto nel vedere Milanello?

"Vado agli allenamenti la mattina per parlare con il mister e lo staff, che penso sia la cosa più importante, per capire di cosa hanno bisogno. Per me è importante conoscere i giocatori che abbiamo preso in 2-3 anni, per parlare con loro, sapere come sono, della famiglia, della saluta, come stanno fisicamente e della partita. Vogliamo sempre capire dove possiamo fare meglio. Sono sempre aperto con loro, mi sento con loro anche se non posso fare di più, per capire cosa possiamo sviluppare a Milanello sulla tecnica, con lo staff e il mister. Noi abbiamo tempo solo per parlare tra di noi e capire le situazioni che possiamo sviluppare. Furlani mi aiuta tanto, mi lascia tanto spazio ed è molto aperto con i giocatori, vuole sapere le cose, gli piace capire se il giocatore sta bene a Milano e a Milanello, si sente bene fisicamente, per lui è importante e per noi. Penso