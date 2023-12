Moncada: "Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV al termine di Newcastle-Milan.

I nuovi sono entrati bene...

"Abbiamo visto che questo gruppo ha lo spirito giusto. Ci sono stati dei buoni cambi, il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati subito bene. Okafor è entrato bene, Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi".