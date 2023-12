Moncada: "Nella tv pubblica francese si poteva vedere la Champions e così ho conosciuto il Milan"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Come hai conosciuto il Milan?

"Il Milan ha avuto tanti giocatori francesi. Nella tv pubblica si poteva vedere la Champions e così ho conosciuto il Milan, i tifosi e questa bella maglietta. Era una squadra molto forte e tutti ne parlavano bene".

"Il primo contatto con il calcio è stato Lens-Monaco, ho cominciato a vedere quando la squadra era campione con Trezeguet. Ho visto la partita e ho capito subito che era il mio percorso di lavoro che volevo fare. Mio papà mi ha fatto vedere le partite di Monaco e Marsiglia, ho cominciato a seguire e sono diventato pazzo per il calcio. Mi piace molto di più il calcio italiano, in quei periodo aveva Zidane, il Milan ha avuto tanti giocatori francesi, come Desailly. Poi mi piacciono molto Spagna e Portogallo".