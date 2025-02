Moncada: "Per la rosa dello scudetto abbiamo lavorato tre anni, questa l'abbiamo cominciata l'anno scorso"

Il Milan scenderà in campo alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione della 26esima giornata di campionato contro il Torino. I rossoneri, soprattutto alla luce dei risultati di Lazio e Bologna nelle gare delle 15, squadre che saranno tra l'altro anche le prossime avversarie del Diavolo, hanno la necessità dei tre punti sia per avvicinare il quarto posto che per riscattare la fresca eliminazione dalla Champions League. Ai microfoni di DAZN nel pre gara è intervenuto Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica rossonera.

D'accordo quando Ibra dice che questa è la squadra più forte di quella dello scudetto?

"non so se era più forte. Abbiamo cambiato tanto ed era tre anni fa, difficile fare un paragone: abbiamo più opzioni, abbiamo una panchina più importante. La squadra è interessante e per quella dello scudetto abbiamo lavorato tre anni, questa squadra l'abbiamo cominciata l'anno scorso"