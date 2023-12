Moncada spiega il progetto Milan: "Si fa su 3-4 anni, in 2-3 possiamo vincere"

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una intervista a MilanTV.

Qual è l'idea del futuro del Milan?

"Avere un gruppo di giocatori forti per lavorare su 3-4 anni. Abbiamo bisogno di un'accademia che porta giocatori giovani italiani. Un progetto si fa su 3-4 anni. Se facciamo un bel gruppo di giocatori, in 2-3 anni possiamo vincere. Quest'anno abbiamo cambiato tanto, l'anno prossimo magari 2-3 giocatori ma ora abbiamo la base della squadra, vogliamo vincere subito ma ci serve un piano per fare le cose bene per avere un gruppo forte ogni anno".