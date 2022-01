Mondiale 2022, Infantino: "In bocca al lupo all'Italia per playoff"

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Già nel 2018 l'Italia non c'era, se non dovessimo partecipare sarebbero otto anni senza il Mondiale per gli italiani e un'intera generazione sarà rimasta senza il Mondiale, in bocca al lupo all'Italia e a tutti gli altri". Il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di Radio anch'io sport fa gli auguri all'Italia di Mancini in vista dei play off di qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar. Infantino poi interviene sulle polemiche legate alla sicurezza sul lavoro in Qatar in particolare per la costruzione degli stadi: "Dal punto di vista del lavoro sono stati fatti progressi enormi in Qatar, lo dicono i sindacati stessi. Sarà importante portare il mondo in Qatar, sono stati fatti cambiamenti positivi". (ANSA).