Mondiale 2030 in Marocco-Spagna-Portogallo. Tre match in Sudamerica

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2023". Lo annuncia da Rabat Mohammed VI, re del Marocco, in un comunicato, diffuso dall'agenzia MAP. In contemporanea, la Fifa ha spiegato che l'Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi, ma ha stabilito che essendo quella del 2030 l'edizione del Centenario (in Uruguay la prima volta, nel 1930) una cerimonia celebrativa si svolgera' a Montevideo e tre partite si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay.

"In un mondo diviso, il calcio unisce", ha spiegato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando che la decisione porta a giocare in sei Paesi di tre Continenti diversi. (ANSA).