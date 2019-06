Mondiale club:in Qatar nel 2019 e 2020

(ANSA-AP) - PARIGI, 3 GIU - Il Qatar ospiterà le edizioni 2019 e 2020 del Mondiale per Club. Lo ha deciso la Fifa, nella riunione di Parigi. Saranno una sorta di test in vista dei Mondiali di calcio che si disputeranno nel 2022 sempre in Qatar. Il Mondiale per Club 2019 e 2020 saranno le ultime due edizioni con il vecchio format (le vincitrici del principale campionato delle sei confederazioni affiliate alla Fifa piu' la vincitrice del campionato del paese ospitante): dal 2021 la manifestazione vedrà l'allargamento a 24 squadre, e dovrebbero svolgersi con cadenza quadriennale.