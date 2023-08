Mondiale femminile: 2-1 al Giappone, la Svezia di Asllani in semifinale

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Per la quarta volta nella sua storia, la Svezia è nelle semifinali dei Mondiali di calcio femminile. Ci è riuscita battendo per 2-1 il Giappone nella sfida dei quarti di finale giocata all'Eden Park di Auckland. Svedesi in vantaggio con Ilestedt al 32' pt, raddoppio con Angeldahl, su rigore, al 6' st. La rete del Giappone con Hayashi al 42' st. In precedenza, al 31' st, le nipponiche avevano fallito un calcio di rigore (peraltro molto dubbio) con Riko Ueki. In semifinale la Svezia affronterà la Spagna, che oggi ha battuto l'Olanda. (ANSA).