Mondiale femminile: Argentina-Sudafrica 2-2. Domani l'Italia

(ANSA) - DUNEDIN, 28 LUG - Argentina e Sudafrica hanno pareggiato per 2-2 in una partita del gruppo G dei Mondiali femminili, di cui fa parte anche l'Italia, ce giocherà domani contro la Svezia. Nel match giocato a Dunedin, le argentine hanno avuto fin dall'inizio un magigor possesso palla (alla fine 60% contro il 40% delle avversarie) ma ad andare in vantaggio è stato il Sudafrica con Mothallo, dopo una bella giocata e il successivo intervento del Var che ha convalidato la rete. L'Albiceleste ha tentato di reagire e ha sfiorato il pari con una traversa colpita da Gramaglia e il primo tempo è finito 1-0. A inizio ripresa le sudafricane hanno mancato di un soffio il raddoppio con Kgatlana, poi lo hanno ottenuto al 20' con Seoposenwe.

A quel punto il confronto sembrava indirizzato, invece l'Argentina ha trovato la forza di reagire e al 28' st ha accorciato le distanze con un vero e proprio 'golaço' di Braun, dopo un maldestro tentativo di rinvio della difesa sudafricana. Cinque minuti dopo il pari delle sudamericane con un colpo di testa di Romina Nunez. Ora Argentina e Sudafrica hanno un punto a testa, mentre Italia e Svezia, che si sfidano domani a Wellington, ne hanno 3. (ANSA).