Mondiale femminile: le Azzurre arrivate ad Auckland

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - A diciassette giorni dall'esordio nel Mondiale di calcio femminile, l'avventura iridata dell'Italia è ufficialmente iniziata. Dopo oltre 24 ore di viaggio, la Nazionale è atterrata ad Auckland, la città che ospiterà la delegazione azzurra durante la prima fase del torneo. Le calciatrici hanno ricevuto una grande accoglienza sia in aeroporto che in hotel, un clima di festa che ha accompagnato le prime ore della squadra in Nuova Zelanda. Le Azzurre si sono poi recate allo Shepherds Park per una rapida seduta di risveglio muscolare.

La pioggia battente, il freddo e la stanchezza non hanno condizionato l'umore del gruppo, che non vede l'ora di misurarsi con le avversarie che incontrerà durante il cammino iridato: il 24 luglio (ore 8 italiane) all'Eden Park di Auckland il debutto con l'Argentina, il 29 luglio (ore 9.30 italiane) e il 2 agosto (ore 9 italiane) al Regional Stadium di Wellington, la capitale neozelandese, le sfide contro Svezia e Sudafrica. L'obiettivo minimo è quello di superare il girone, l'ambizione quella di migliorare il risultato ottenuto nell'edizione del 2019, quando le #RagazzeMondiali conquistarono i Quarti di finale facendo innamorare milioni di italiani. (ANSA).