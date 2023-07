Mondiale femminile: malore in allenamento e paura per Caicedo

vedi letture

(ANSA) - SYDNEY, 27 LUG - Attimi di paura a Sydney sul campo dove si stava allenando la nazionale della Colombia in vista della partita dei Mondiali donne di domenica contro la Germania. La 'stella' della nazionale sudamericana, la 18enne Linda Caicedo del Real Madrid, si è sentita male durante la seduta e si è seduta a terra in attesa di soccorsi che sono immediatamente arrivati. Ha poi spiegato di essersi fermata, e poi buttata a terra, dopo aver accusato dei forti dolori al petto. Ora, secondo la stampa del suo paese, si è ripresa e la sua presenza in campo contro le tedesche non dovrebbe essere in dubbio.

Un anno fa questa ragazza trascinò la sua selezione alla finale dei Mondiali under 17, mentre ora, in quelli Assoluti, ha già segnato nel primo match delle 'cafeteras', vinto 2-0 contro la Corea del Sud. In passato Caicedo, quando aveva 15 anni, ha lottato contro un tumore alle ovaie, uscendone completamente guarita. (ANSA).