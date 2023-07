Mondiale femminile, Salvai: "Pronte per l'Argentina, puntiamo in alto"

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Si è creata una grande alchimia dentro e fuori dal campo. Sono fiduciosa e molto contenta di essere qua: come le mie compagne non vedo l'ora che arrivi il 24 luglio. Sarà fondamentale iniziare con il piede giusto, lunedì contro l'Argentina. È la prima partita che dà lo slancio, sarà la più importante e vogliamo assolutamente portare a casa il risultato". Lo ha detto l'azzurra Cecilia Salvai nella conferenza stampa nel ritiro di Auckland dove l'Italia sta preparando i Mondiali donne, al via tra due giorni con le partite inaugurali. Dopo un mese di raduno e dopo aver beneficiato di un giorno di riposo per ricaricare le energie, la nazionale è entrata in clima Mondiali in mattinata con lo shooting Fifa, riprendendo poi il lavoro agli ordini di Milena Bertolini per preparare la sfida alle sudamericane. "Vedrete un'Italia molto offensiva ma allo stesso tempo attenta e veloce a ricompattarsi in fase difensiva - ha spiegato Salvai -.

Il livello è molto alto, c'è grande competizione in tutti i ruoli e questo ci stimola a dare il massimo in tutti gli allenamenti. Puntiamo in alto e questo ci aiuterà durante il percorso". Quanto all'Argentina, Salvai ha sottolineato che "diverse loro calciatrici giocano in Europa e sono il punto forte della squadra - ha spiegato Salvai -. Loro sono temibili soprattutto in attacco ma anche nostro reparto offensivo è forte e secondo me possiamo fare male all'Argentina e non solo. Poi lavoriamo da mesi sull'impostazione con la difesa a tre ed è uno stimolo nuovo per tutte noi. Siamo felici, cariche e contiamo i giorni che ci separano all'inizio del Mondiale". (ANSA).