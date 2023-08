Mondiale femminile: Svezia-Usa e Olanda-Sudafrica agli ottavi. Italia eliminata

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Battendo 2-0 l'Argentina ad Hamilton, la Svezia ha confermato il primo posto nel gruppo G del Mondiale femminile di calcio e domenica, negli ottavi di finale, affronterà gli Stati Uniti, detentori del titolo. Il secondo posto nel girone è andato al Sudafrica, che ha superato l'Italia (3-2) a Wellington. E' la prima qualificazione per le 'Banyana Banyana', alla seconda partecipazione. Incontreranno l'Olanda, sempre domenica. Il primo posto sembra un regalo avvelenato per la Svezia, terza nazione nel ranking Fifa, che affronterà le americane.

Il Team USA ha avuto una fase a gironi altalenante, con una vittoria e due pareggi. Ma la squadra della star Megan Rapinoe non perde una partita di Coppa del Mondo dall'edizione del 2011. La Svezia l'ha però battuta (3-0) nel proprio girone alle Olimpiadi di Tokyo. Il Sudafrica, campione d'Africa in carica, ha realizzato un'impresa contro l'Italia, partita favorita per la qualificazione, cogliendo uno storico passaggio del turno. (ANSA).