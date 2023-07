Mondiale femminile: tifo per l'Italia all'allenamento a porte aperte

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Tanti tifosi e appassionati hanno assistito ad Auckland alla prima seduta di allenamento a porte aperte dell'Italia, a poco più di una settima dall'esordio ai Mondiali donne, il 24 luglio contro l'Argentina nella città della vela. Il gruppo guidato da Milena Bertolini prima di rientrare negli spogliatoi ha scattato foto e firmato autografi con tutti i presenti. Nel primo pomeriggio la delegazione azzurra ha invece ricevuto l'applauso di più di 100 connazionali, che hanno voluto conoscere, salutare e sostenere la squadra prima dell'inizio della competizione in un incontro con la comunità italiana organizzato dall'Ambasciata. "Grazie per essere venuti, vi porto il saluto del presidente federale Gabriele Gravina che ho il privilegio di rappresentare in questa missione in Nuova Zelanda - ha dichiarato il capo delegazione della Nazionale, Stefano Braghin - siamo molto felici di essere qui con voi. Un motivo in più per vincere le partite sarà quello di voler ricambiare la vostra straordinaria accoglienza". (ANSA).