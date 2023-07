Mondiale femminile: Usa a caccia del tris, Italia alla rincorsa

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'estate calcistica si illumina in Australia e Nuova Zelanda con il Mondiale femminile. L'Italia c'è, per la seconda volta consecutiva dopo aver raggiunto i quarti di finale in Francia nel 2019. Un'impresa non facile da ripetere per la squadra di Milena Bertolini, che esordirà lunedì contro l'Argentina in un girone completato da Svezia e Sudafrica. Il titolo mondiale delle Azzurre si gioca a 75 volte la posta, in una lavagna antepost guidata dagli Stati Uniti a 3,25, con l'Inghilterra a 5,50, la Spagna a 6,00 e la Germania a 9,00 subito dietro.

Più probabile, per l'Italia, la qualificazione almeno agli ottavi di finale, a cui accedono le prime due di ciascuno degli otto gironi: il passaggio del turno vale 1,22, il primo posto 6,00, con la Svezia che sulla carta è la squadra più accreditata per chiudere il girone davanti alle altre (1,15). L'Italia in finale, infine, paga 33. (ANSA).