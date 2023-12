Mondiale per Club 2025, in corsa anche Milan, Juve e Napoli: le ultime

Come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), con l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League che si giocherà tra stasera e domani sera, si segnerà un passaggio decisivo nella corsa al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che andrà in scena negli USA nel 2025. Per quanto riguarda le squadre italiane, con l'Inter già praticamente qualificata, solo una tra Milan, Juventus e Napoli farà parte delle partecipanti al torneo al quale parteciperanno 32 squadre, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione (l’unica eccezione riguarda le squadre che vincono la Champions League).

Allo stato attuale, la Juventus passerebbe come seconda squadra italiana, ma i bianconeri, essendo fuori dalle coppe europee, non possono portare altri punti alla propria classifica e quindi rossoneri e azzurri possono superarla. In particolare, il Milan è la squadra più vicina alla squadra torinese, ma anche quella che ha meno chance di andare agli ottavi. Il Napoli diventerebbe un problema per la Juventus soltanto se si qualificasse ai quarti di Champions.