Mondiale per Club 2025, l'Inter quasi certa di un posto. Juve, Milan e Napoli si contendono l'altro

La Gazzetta dello Sport delinea i dettagli del Mondiale per Club 2025: a Zurigo lavorano da anni a questo progetto lanciato da Infantino e Boban (quando lavorava alla FIFA), il cui montepremi dovrebbe aggirarsi sui 2,5 miliardi. Circa 2 dovrebbero essere distribuiti alle 32 finaliste (il resto per spese e solidarietà). Il campione potrebbe incassare una cifra vicina ai 100 milioni, come per una Champions, guadagnati in un mese. Un buon torneo potrebbe valere una cinquantina di milioni.

L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio. Sono sicure Chelsea, Real Madrid e City (campioni). Grazie al ranking, anche il Bayern (84 punti) è di fatto dentro. Psg (66) e Inter (60) sono le prime inseguitrici: una buona Champions — intesa come passaggio agli ottavi — darebbe loro la sicurezza aritmetica di partecipare. Oltre all’Inter può entrare un’altra italiana: Juve, Milan e Napoli si contendono il posto prezioso per prestigio e bilancio.