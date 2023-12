Mondiale per Club: 3-0 all'Urawa, il Manchester City è in finale

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il Manchester City si è qualificato per la finale del Mondiale per club battendo per 3-0 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nella semifinale giocata oggi a Jeddah. Autogol di Hoibraten al 46' pt e reti di Kovacic al 7' st e Bernardo Silva al 14' st. Nella finale di venerdì i campioni d'Europa affronteranno i brasiliani del Fluminense, che ieri hanno battuto gli egiziani dell'Al Ahly. (ANSA).