Mondiale per Club, il Flamengo si piazza al terzo posto battendo l'Al Ahly

Il Flamengo chiude il Mondiale per Club al terzo posto in classifica. La formazione brasiliana ha sconfitto l'Al Ahly per 4-2 nella finalina giocata quest'oggi. I sudamericani sono stati trascinati dalle doppiette di Gabriel Barbosa e Pedro. Soltanto illusorie per gli egiziani, battuti in semifinale dal Real Madrid, le due reti siglate da Abdullfatah.