Terzo posto nel Mondiale per Club per il River Plate. Ko a sorpresa in semifinale contro l'Al-Ain, i Millionarios si godono un'amara rivincita contro i giapponesi dei Kashima Antlers. 4-0 allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, con l'italiano Rocchi come arbitro: in rete Zuculini, Martinez (due gol) e Borre