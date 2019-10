Mondiale U17: Italia senza Esposito

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La Figc ha comunicato alla Fifa l'elenco dei convocati per il Mondiale Under 17 che si disputerà in Brasile. Tra i 21 azzurrini chiamati dal tecnico Carmine Nunziata, tutti nati nel 2002 ci sono due sotto età, entrambi classe 2003: Samuele Giovane, centrocampista dell'Atalanta e la novità Wilfried Gnonto attaccante dell'Inter convocato la prima volta al pre raduno di Cesenatico e che prende il posto del collega di club, Sebastiano Esposito, trattenuto da Antonio Conte dopo l'infortunio ad Alexis Sanchez. "Ci dispiace che Esposito non sia potuto venire con noi - ha detto Nunziata - ma purtroppo cause di forza maggiore hanno impedito la sua convocazione nonostante la grande disponibilità mostrata dall'Inter fino alla fine". L'Italia è inserita nel Gruppo F ed esordirà lunedì 28 con le Isole Salomone per poi incontrare il Messico tre giorni dopo e chiudere con il Paraguay domenica 3 novembre. Sei i gironi da quattro squadre: accedono agli ottavi le prime due classificate e le migliori quattro terze.