Mondiale U17: Messico ko,Italia a ottavi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - L'Italia Under 17 vince 2-1 contro il Messico e si qualificano agli ottavi di finale del Mondiale Under 17 in corso in Brasile. I ragazzi del ct Carmine Nunziata hanno giocato una gara a viso aperto e con tanto agonismo contro una squadra che non è stata da meno. Un match deciso nell'ultimo quarto d'ora da Gnonto (terza rete in questo Mondiale) e da Udogie, al 4' di recupero, simboli di un'Italia che non molla fino alla fine. L'Italia vola in anticipo agli ottavi: l'ultima partita del girone sarà contro il Paraguay (domenica 3 novembre a Brasilia, alle 24 italiane) che oggi ha segnato 7 gol alle Isole Salomone, una gara che metterà in palio il primo posto nel girone F: all'Italia basterà un pareggio per ottenerlo.