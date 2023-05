Mondiale U20, Nasti ha deciso di restare a Cosenza per la salvezza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i convocati dell’Italia Under 20 per il Mondiale di categoria che inizierà sabato 20 maggio. Diversi i giocatori che militano in Serie B che lasceranno le loro squadre di club nonostante il campionato ancora in corso e gli obiettivi da centrare delle rispettive squadre d’appartenenza, anche se c’è chi ha detto no.

È il caso dell’attaccante Nasti del Cosenza, ma di proprietà del Milan, che ha deciso restare in Calabria per aiutare la squadra a salvarsi, anche Fabbian della Reggina non partirà per l’Argentina, ma perché è ormai nel giro dell’Under 21. Out anche Carfora, classe 2006 del Benevento.

Hanno invece risposto presente il difensore Giovane dell’Ascoli, che partirà però solo dopo la gara di sabato, l'esterno Lipani del Genoa, il centrocampista Prati della SPAL e l’attaccante Ambrosino del Cittadella. Via anche due stranieri come Bondo della Reggina, convocato dalla Francia, e Griger del Cagliari, che invece farà parte della rosa della Slovacchia.