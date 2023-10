Mondiali 2034, la FIFA invita due confederazioni a candidarsi per ospitare il torneo

Nelle scorse ore, la FIFA ha assegnato l'organizzazione del Mondiali 2030 che per la prima volta verrà giocato in tre continenti. Il Consiglio FIFA ha preso inoltre ulteriori decisioni, come quella riguardante l'organizzazione dei Mondiali del 2034.

È stato inoltre concordato che, in linea con il principio della rotazione confederale e di garantire le migliori condizioni possibili per ospitare i tornei, le procedure di candidatura per entrambe le edizioni 2030 e 2034 saranno condotte contemporaneamente, con le federazioni affiliate alla FIFA dei territori dell'AFC e l'OFC è stato invitato a candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034™. I requisiti minimi di ospitalità, come precedentemente approvati dal Consiglio FIFA il 23 giugno 2023 in relazione alla Coppa del Mondo FIFA 2030 , costituiranno anche la base di questo processo di gara, con gli organizzatori che saranno nominati in un Congresso FIFA separato.