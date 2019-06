Mondiali: azzurre volano anche su social

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Le 'Ragazze Mondiali' hanno fatto innamorare milioni di italiani. Se la sfida di martedì sera contro il Brasile ha fatto registrare il record storico di ascolti per una partita di calcio femminile in Italia (7 milioni e 322 mila telespettatori, con il 32,8% di share), anche sui social network la passione per le azzurre continua a crescere di giorno in giorno. Attivati dalla Figc a fine maggio, i canali della Nazionale femminile hanno subito una vera e propria impennata nelle ultime settimane, creando una community di oltre 120 mila utenti complessivi suddivisi tra i tre profili ufficiali. Intanto, la squadra è arrivata ieri pomeriggio a Montpellier, quartier generale della Nazionale dell'ex ct Antonio Conte all'Europeo 2016, dove ha svolto il primo allenamento in vista dell'ottavo di finale in programma martedì 25 giugno (ore 18) allo 'Stade de La Mosson'. Oggi le ragazze avranno la giornata libera e, nella tarda serata, conosceranno il nome dell'avversaria del match di martedì: molto probabile la Cina.