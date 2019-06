Mondiali donne: ai quarti Italia-Olanda

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sarà l'Olanda l'avversaria dell'Italia ai quarti di finale del Mondiale donne in corso in Francia. Le Orange hanno battuto per 2-1 il Giappone grazie al gol partita segnato dalla Martens (autrice anche del momentaneo gol del vantaggio al 17' pt) al 44' st su rigore. Le nipponiche avevano pareggiato con la Hasegawa al 43' pt. Il match contro le azzurre che vale un posto in semifinale è in programma sabato alle ore 15 a Valenciennes.