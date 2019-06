Mondiali donne: boom in tv, 23% share

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Goleada in campo e anche nello share televisivo per le azzurre del calcio. Ieri la partita della nazionale femminile di calcio contro la Giamaica ai Mondiali di Francia, è stata infatti vista da 2milioni e 870 mila spettatori, totalizzando il 23% di share fra Raidue e il canale Sky Mondiali che hanno trasmesso la diretta. Un dato che potrebbe crescere ancora martedì prossimo, quando si giocherà la sfida valida per gli ottavi di finale fra le ragazze italiane e la formazione brasiliana. La gara con le verdeoro andrà in onda in prima serata (ore 21) su Sky Mondiali e Rai 1, la rete ammiraglia della Rai che per la prima volta trasmetterà una partita della Nazionale Femminile. E domenica sera su Rai 1 alle 23.15, dopo la gara d'esordio della Nazionale Under 21 nell'Europeo, andrà in onda 'Ragazze Mondiali!", un documentario realizzato dalla Direzione Creativa Rai per raccontare le storie e le emozioni delle nuove 'Sorelle d'Italia'.