Mondiali donne, Girelli verso il Sudafrica: "Sarà una finale, abbiamo fuoco dentro"

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Mercoledì sarà come una finale, e sappiamo che le finali possono giocarti scherzi emotivi: ma porteremo il fuoco dentro contro il Sudafrica". Cristiana Girelli, capitana dell'Italia, incita la squadra all'antivigilia dell'ultima partita del girone ai Mondiali donne. Alle 9 ore italiane del 2 agosto, a Wellington, la nazionale allenata da Milena Bertolini si gioca la qualificazione agli ottavi dopo la brutta sconfitta contro la Svezia. "Quando perdi è sempre un grande insegnamento - dice Girelli - Il 5-0 con la Svezia ci ha insegnato la cura dei dettagli.

A questo livello trovi squadre davvero forti, e se non reagisci quando vai sotto rischi di affondare: così è stato con le svedesi, che hanno segnato e approfittando del nostro sbandamento in pochi minuti hanno 'ammazzato' la partita". Dopo il pari tra Argentina e Sudafrica, potrebbe bastare anche un pari, ma Girelli non ci sta: "Dobbiamo vincere e basta, senza fare calcoli". "Dobbiamo soprattutto tornare ad emozionarci un pochino - conclude - e avere sempre presente nella mente quel filo che ci unisce tutte, nei momenti buoni e in quelli negativi: trasformiamo la rabbia del dopo Svezia in energia". (ANSA).