Mondiali donne: la vendetta dell'Olanda, "Usa parlano troppo"

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Gli Usa parlano troppo". A quattro anni dalla sconfitta nella finale dei Mondiali di calcio femminili del 2019, l'Olanda si gode la propria rivincita sugli Usa che sono fuori dalla competizione iridata in corso in Australia e Nuova Zelanda. Fanno troppe chiacchiere e pochi fatti: è la sintesi di Lineth Beerensteyn, attaccante orange e della Juventus, che ha festeggiato l'uscita degli Usa dalla Coppa del Mondo domenica ai rigori contor la Svezia. "Il primo momento in cui ho sentito che erano fuori, stavo pensando, 'Sì! Ciao!'", ha detto la Beerynsteyn riportata dalla Bbc. "Dall'inizio di questo torneo hanno parlato troppo - ha spiegato la giocatrice - Stavano già parlando della finale e cose così.

Ma io pensavo, 'prima devi conquistarla sul campo, poi puoi parlare". Gli Stati Uniti erano a caccia del terzo titolo mondiale consecutivo ed erano tra i favoriti del torneo. Dopo la vittoria per 3-0 sul Vietnam non sono riusciti a vincere un'altra partita. Nella fase a gironi hanno pareggiato 1-1 proprio con l'Olanda. (ANSA).