Mondiali donne: Marta canta per Selecao

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Ci si prepara al match con l'Italia al ritmo di pagode e samba. E' accaduto a Lille, prima dell'allenamento della Selecao femminile che si appresta ad affrontare le azzurre nella sfida che può decidere il suo futuro al Mondiale. A spronare le compagne a suon di musica è stata la 'stella' della squadra, la numero 10 Marta eletta cinque volte 'World Player of the Year' dalla Fifa. Marta, che come il suo ex 'omologo' maschile Ronaldinho adora suonare strumenti musicali e anche cantare, si è esibita con il cavaquinho, sorta di piccola chitarra molto utilizzata in Brasile. Ha suonato samba e soprattutto pagode del gruppo 'Sò Pra Contrariar' intonando il verso "continuate a lottare, siete più forti di quanto voi stesse immaginiate".