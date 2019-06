Mondiali donne: Mauro, spero di fare gol

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Hanno segnato Barbara, Aurora e Cristiana, quindi spero che tocchi a me la prossima partita": così a quattro giorni dall'ottavo di finale contro la Cina che vale un posto tra le migliori otto del Mondiale francese l'attaccante della Fiorentina Ilaria Mauro in conferenza stampa."Comunque siamo un gruppo talmente unito che non conta chi gioca e chi segna. L'importante è dare il 100% in allenamento, poi la ct decide chi mandare in campo e ce lo comunica solo poche ore prima dell'inizio della partita". Diverse le opzioni in avanti della Bertolini: "Io tendo a proteggere palla - racconta la bomber viola - mi piace 'fare la guerra'. Giacinti è molto veloce e, come ha fatto al Milan sfruttando i lanci di Giugliano, segna molti gol in contropiede. Sabatino invece è un Inzaghi dell'area di rigore".