Mondiali donne: trionfo Italia a 40

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Il fattore campo sarà decisivo nei Mondiali di calcio femminile, al via in Francia dopodomani. La Nazionale di casa con il supporto del pubblico può trovare un marcia in più e alzare il trofeo. Gli analisti Snai la danno come favorita assoluta, a 4,25, addirittura davanti agli Usa, la selezione più vincente di sempre che si ritrova inseguitrice a 4,50. Più staccata la Germania, data a 6,00. A chiudere il parterre delle grandi favorite c'è l'Inghilterra, a 7,00. L'Italia, sul tabellone Snai, paga la lunga assenza dal palcoscenico mondiale. Le azzurre, allenate da Milena Bertolini, tornano a giocare la fase finale dopo ben 20 anni e sono date a 40 per il trionfo.