Mondiali donne visti in tv da 1,2 mld

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Un miliardo e dodici milioni di telespettatori in tutto il pianeta. E' questo il dato di audience diffuso oggi dalla Fifa, che conferma il boom dei Mondiali di calcio donne svoltisi in Francia. Oltre un miliardo di persone ha visto le sfide del torneo sulla tv di casa o sulle varie piattaforme digitali. Per l'edizione precedente, Canada 2015, il totale era stato di 765 milioni, circa il 30% in meno rispetto al torneo francese. Da sottolineare soprattutto la crescita del pubblico digitale passato da 86 milioni a oltre 480 milioni. La finale Usa-Olanda è stata più vista di sempre con una media di 82,18 milioni di spettatori (più 56% rispetto al 2015) e un totale di 263,62 milioni di spettatori. Quanto ai dati dell'Italdonne, le cinque gare giocate dalle azzurre hanno fatto registrare 24,41 milioni di telespettatori complessivi. La sfida fra Italia e Brasile è stata la più vista, la quarta più vista di tutta la manifestazione con 42,33 milioni di spettatori.