Mondiali femminile, diritti tv a Sky e Rai: le azzurre andranno in chiaro

I diritti tv della prossima Coppa del Mondo femminile, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, sono stati acquistati da Sky e Rai. L'emittente satellitare coprirà tutte le 52 gare della competizione iridata (37 saranno quelle in esclusiva), mentre quella pubblica ne trasmetterà solo alcune fra cui quelle della Nazionale italiana che torna a giocare un Mondiale dopo 20 anni. Le sfide del girone contro Australia (9 giugno), Giamaica (14 luglio) e Brasile (18 luglio) saranno quindi visibili in chiaro.

"Questa acquisizione – ha commentato l’Executive Vice President Sky Sport Marzio Perrelli al sito ufficiale dell'emittente – è la conferma di quanto Sky Sport creda nel calcio femminile. Rappresenta un segnale di continuità nell’offerta riservata ai nostri abbonati”.